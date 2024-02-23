Украинский военнослужащий, который был взят в плен российской армией, рассказал, как ВСУ отправляют на фронт людей, имеющих хронические болезни. Боец пятой штурмовой бригады ВСУ Алексей Решетников рассказал, что после мобилизации даже не прошел нормальной подготовки. По его словам, на подготовку дали всего 4 дня, а затем отправили на передовую.

«За четыре дня показали все типы оружия, с которых я даже не стрелял. Практики не было. Кинули на дальние точки в окоп. Со мной должно было быть еще несколько человек, но они не дошли, и я на точке остался один», – рассказал Решетников, отметив, что сослуживцы не смогли дойти до окопа, так как у одного была астма, а другой не мог нормально передвигаться из-за болезни ног.

По словам военнопленного, среди украинских штурмовиков многие не хотят принимать участие в военных действиях. Поэтому командиры их наказывают, отправляя в самые тяжелые точки на фронте. Нередко они используются в качестве «приманки». А затем артиллерия накрывает всех, без разбора, где свой, где чужой.

Солдат рассказал, что попав в плен почувствовал себя человеком. Он смог помыться, поесть, поспать. Также ему была оказана необходимая медицинская помощь.