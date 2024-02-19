В тг-канала появились кадры, на которых счастливые пленные украинцы помогают вытащить с авдеевского коксохима раненого бойца российской армии.

Ролик публикует тг-канал РусВесны. В сообщении говорится, что российские бойцы группировки «Отважные» захватили в плен отряд украинцев. Они были настолько счастливы, что выжили в «авдеевском аду», что резво помогали нести носилки с раненым российским бойцом.

В ролике можно увидеть, как военнопленные украинцы от души улыбаются, машут руками, благодарят за спасение жизни. Если присмотреться, то удастся понять, что среди них нет пожилых. Все – молодые парни. В какой-то момент они опускают носилки, чтобы передохнуть, а затем опять подхватывают русского солдата и продолжают путь под бдительным контролем конвоиров. Один из них и снял видео.