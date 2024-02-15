Во время штурма Новомихайловки активное участие принимал взвод 155-й бригады морской пехоты ТОФ. На восточной границе Новомихайловки российским бойцам удалось выбить противника из одной застройки, которую они и заняли. В ходе сражения они взяли в плен троих украинских военнослужащих.

Во время вражеской атаки дронами серьезные ранения получил командир взвода с позывным Хищник. У военнослужащего были множественные проникающие ранения мягких тканей. Также перебиты были кости руки и ноги. Из-за плотного артиллерийского огня со стороны противника эвакуация была просто невозможна.

На протяжении четырех дней раненный командир продолжал руководить своим взводом, отдавая приказы. Но ухудшение погоды сыграло российскому взводу на руку, поэтому раненного Хищника удалось эвакуировать.

Отмечается, что в эвакуации обессиленного командира также участвовали пленные украинские солдаты. Они донесли Хищника до точки эвакуации. Сейчас отважный командир находится в госпитале. Его состояние медики оценивают как стабильное.