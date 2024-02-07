Военнослужащие российской армии спасли раненную женщину-солдата ВСУ, которую командиры отправили в Крынки для удержания плацдарма. Авторы Телеграм-канала «Херсонский вестник» опубликовали видео, на котором многодетная мать рассказывает о том, как попала в плен к российским бойцам.

По словам женщины, в начале специальной военной операции ее муж был призван в ряды ВСУ и пропал без вести. Украинские власти отказали ей в выплате компенсации и от безысходности она приняла решение пойти в военкомат, чтобы прокормить троих детей.

Отправив своих детей к маме, женщина прошла обучение на полигоне в Николаеве. После подготовки ее вместе с другими украинскими военнослужащими отправили удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр в Крынках.