После первого успешного вертикального взлета, состоявшегося три месяца тому назад, воздушное такси Archer Midnight завершило первый этап летных испытаний. Представители компании предполагают, что первый полет с человеком-пилотом на борту состоится уже в этом году. Об этом в своем материале сообщает издание New Atlas.

В ходе первого этапа летных испытаний, который начался еще осенью прошлого года, компания Archer успешно проверила способность воздушного такси Midnight вертикально взлетать, зависать на одном месте, поворачиваться вокруг своей оси, маневрировать и наклоняться для ускорения по примеру многороторного дрона.

Видео успешных летных испытаний воздушного такси было опубликовано на YouTube-канале компании производителя Archer. Разработчики перспективного электрического воздушного такси отмечают, что максимальная скорость eVTOL-аппарата будет составлять 241 км/час, а предельная дальность полета – около 160 километров.