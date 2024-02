16 февраля вышел альбом американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Это первая работа звезды за последние десять лет. Пластинка вполне может оказаться последней в дискографии Лопес.

Новый альбом This Is Me… Now («Это я… Сейчас»), вероятно, окажется последним из того, что фанаты услышат в исполнении Дженнифер Лопес. Она призналась, что выпущенный альбом – кульминация ее творческой карьеры, и она сомневается, что выпустит еще одну пластинку. Лопес сообщила, что альбом намеренно выйдет с десятками разных обложек, чтобы фанаты выбрали ту, которая нравится им больше.

Лопес рассчитывает, что ее последний альбом может статьи предметом коллекционирования. Поп-звезда призналась, что работа над пластинкой шла очень тяжело. Она вложила в нее всю душу, сердце и немало денег. Звезда полагает, что последним альбомом она завершит один этап своего пути и начнет новый. Возможно, Лопес посвятит больше времени супругу Бену Аффлеку, отношения с которым в последнее время, по слухам, разладились.