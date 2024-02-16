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Итальянская актриса фильмов для взрослых Саша Монтенегро скончалась на 79-м году жизни в Мексике после инсульта, сообщила дочь звезды.

Саша Попович, больше известная поклонникам эротических фильмов как Саша Монтенегро, родилась в Италии в югославской семье. Ее родители до рождения дочери жили в Аргентине, а сама Саша потом перебралась в США. В качестве псевдонима она использовала фамилию черногорских аристократов.

На экранах Саша появилась в начале 70-х. В ее фильмографии – 80 фильмов и сериалов с большим количеством эротически сцен. Дочь рассказала, что мать долгое время боролась с запущенной онкологией. У нее выявили рак легких. Из-за этого актриса не снималась и не появлялась на публике. Звезда эротического кино умерла после инсульта в День влюбленных, 14 февраля.