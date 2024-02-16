Звезда сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд и Федор Инсаров (FEDUK) исполнили песню «Ах, если бы сбылась моя мечта» для фильма-сказки «Летучий корабль». Новая экранизация знаменитой сказки была срежиссирована сыном Алексея Учителя – Ильей. Премьера фильма должна состояться 21 марта 2024 года.

Песню в исполнении Анны Пересильд и FEDUK можно услышать в трейлере фильма. По словам Федора Инсарова, ему очень понравилась песня, которую он исполнил, и невероятно понравился фильм.

«Это было очень тепло. Безумно красивые песни, безумно красивая музыка и безумно красивый фильм!», – заявил FEDUK.

В свою очередь, Анна Пересильд также прокомментировала свою работу над композицией « Ах, если бы сбылась мечта».

«Мне удалось поработать с большими профессионалами, благодаря которым я открыла много нового в своем же вокале», – заявила Анна.

Впервые данная композиция прозвучала в мультфильме «Летучий корабль» 1979 года. Автором слов является Юрий Энтин, а музыку написал максим Дунаевский.