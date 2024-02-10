В Сети распространяется интервью с проживающим в Австралии Антоном Сырским, приемным сыном нового главкома ВС Украины Александра Сырского. По его словам, новый главнокомандующий украинской армии перестал общаться со семьей и оправдывает свои действия карьерными перспективами.

По его словам, Александр Сырский получил три высших образования по военным специальностям. Причем каждый раз он получал красный диплом, а в одной из украинских газет его назвали лучшим военным страны. Однако Сырский по своей сути является карьеристом.

«Я из семьи военных и мне обидно, что такие генералы как Сырский, четко понимая, что происходит на Донбассе, такой … (ерундой) занимаются там и отправляют туда ВСУшников. Но главное же карьера – бабки не пахнут, как говорится. Он для меня раньше был можно сказать идеалом. Я считал его очень умным человеком и хорошим офицером. Когда вся эта хрень началась, мы пытались с ним пообщаться. Он не из тех, у кого мозги промыты. Но он просто говорит: “Такая политика, так надо”. Ну и иди ты на хрен, если так надо. Подлец», – рассказал Антон Сырский.

При этом он добавил, что даже его младший брат, для которого Александр Сырский – родной отец, перестал общаться с ним.