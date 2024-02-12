Польша, Франция и Германия решили объединить усилия в обеспечении будущей безопасности всей Европы, пишет «Ъ».

Чтобы обсудить скопившиеся проблемы, в том числе по будущему НАТО и Украины, если к власти в США придет Д. Трамп, польский премьер Д. Туск посетил Париж и Берлин. Одновременно Туск, Макрон и Шольц встретились в Париже, где единодушно решили – укрепление союза Польша-Франция-Германия станет единственным способом сохранить единство Европы.

Лидеры трех стран всерьез обеспокоены предвыборными обещаниями Д. Трампа. Накануне он обещал отказать в защите Европе, если она не даст больше денег на оборону. Бывший президент США также грозился разрешить русским «делать всё, что они захотят» в Европе. До ноябрьских выборов в США еще далеко, но европейцы уже прорабатывает сценарии на случай победы республиканца. В числе прочего Варшава, Берлин и Париж решили объединить усилия для обеспечения безопасности Европы и противодействия внешним угрозам.