На Донецком направлении бойцами из состава отряда специального назначения «Викинг», входящего в Южную группировку войск, было ликвидировано 12 украинских военнослужащих, установку радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами. Соответствующие кадры с уничтожением бойцов ВСУ были опубликованы на портале РИА Новости.

В опубликованном видеоролике можно увидеть, как во время воздушной разведки российский беспилотный летательный аппарат выявил позиции украинских военнослужащих, расположенные в одном из населенных пунктов на Донецком направлении.

Выявленные цели были уничтожены артиллерийским огнем ВС России. После попадания по одному из домов следует несколько повторных взрывов, что свидетельствует об уничтожении полевого склада с боеприпасами. При этом несколько выживших после обстрела украинских бойца попыталось укрыться в соседнем здании. Однако артиллеристы ВС РФ уничтожили их в новом укрытии.