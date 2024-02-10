Новым главнокомандующим украинской армии стал генерал-полковник Александр Сырский. Известно, что украинский военачальник является выходцем из России. Он родился в Киржачском районе Владимирской области РСФСР. С 80-х годов Сырский проживает на Украине.

Пожилой отец нового главкома ВСУ дал комментарий авторам Телеграм-канала SHOT. 84-летний пенсионер проживает со своей 82-летней супругой, матерью Сырского, во Владимирской области. После назначения его сына главнокомандующим ВСУ 9 февраля, на них с супругой обрушилась волна хейта. Пожилой мужчина попросил не трогать их семью, так как сложившаяся ситуация для них является невероятно тяжелым периодом.

Ранее сообщалось, что соседка родителей Сырского рассказала, что новоиспеченный украинский главнокомандующий не прекратил связи с матерью. По ее словам, они общаются практически ежедневно. Женщина добавила, что вся эта ситуация удручает родных украинского главкома, однако сделать они ничего не могут.