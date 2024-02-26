Отец российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова считает своего его предателем. Он заявил, что ему жалко не так сына, как экипаж Ми-8, который погиб от рук противника из-за предательства Максима. С отцом летчика пообщались журналисты.

«Как Иуда поступил… Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Предатель есть предатель. Они, наверное, видели в нём сослуживца, настоящего брата, и вот это предательство…» – заявил мужчина.

По словам отца Кузьминова, Максим предал «свою Родину, Отчизну и близких, разменявшись на мелочь».

Напомним, что 19 февраля в Испании было обнаружено тело Максима Кузьминова. Однако официальных заявлений испанских властей, что это был Кузьминов не поступало. Чуть позже представитель ГУР Минобороны Украины подтвердили смерть российского летчика-перебежчика.

В пресс-службе Гражданской гвардии Испании российским журналистам сообщили, что расследование по данному делу является засекреченным.