Оператор БПЛА украинской армии с позывным «Витамин» рассказал, что удержать Авдеевку ВСУ не удастся. В интервью американскому изданию The Washington Post он отметил, что это всем давно понятно, но командование требует оборонять город.

По словам «Витамина», ВС РФ оказывают мощный натиск на первую линию обороны коксохимического завода в Авдеевке. Они продвигаются вперед, заставляя ВСУ отступать вглубь территории предприятия.

При этом действует так называемая «активная оборона» украинской армии, то есть попытки удерживать город, которые являются совершенно бессмысленными и не дающими никаких результатов.

Напомним, штурм Авдеевки начался в январе 2024 года. Российские ВС уже вышли к центру и разрезали город на несколько частей.