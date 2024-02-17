На Авдеевском направлении в боевых действиях принимают участие различные подразделения ВС России. Отделение «Народного фронта» в своем Телеграм-канале опубликовало кадры наступающих российских военнослужащих из Челябинской области под Авдеевкой.

«Оперативные кадры челябинских военнослужащих с передовой: наша армия наступает на Авдеевском направлении. Народный фронт совсем недавно доставил этому подразделению квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, пламегасители. Работайте, парни! Мы с вами!», – написали авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть боевую работу российской реактивной системы залпового огня по позициям противника на Авдеевском направлении.

Напомним, что ночью 17 февраля командующий авдеевской группировкой ВСУ генерал Тарнавский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Однако в городе остались сотни бойцов ВСУ, которых российские штурмовики берут в плен в ходе зачистки городских кварталов.