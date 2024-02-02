Летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, член международного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«На Украине уже давно военные против политиков. Военные в целом стараются сохранить армию, потому что, потеряв армию, можно потерять всё – и территории, и власть. У Зеленского задача стояла другая – любыми путями сохранить территорию, потому что ее сдача уменьшает возможности украинского президента апеллировать к международным институтам и Западу – “дайте больше денег”», – заявил Олейник.

По его словам, западные лидеры не будут финансировать киевский режим в случае стремительной потери новых территорий. Именно по этой причине политическое руководство страны придумало план с летним контрнаступлением. При этом военное руководство страны понимало, что шансы на успех минимальные.