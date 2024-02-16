Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации работают на передовой под постоянным прицелом дронов противника. При этом гарантированных средств противодействия беспилотникам практически нет. Об изменениях в боевых действиях, вызванных активным применением дронов, рассказал замкомандира отряда «Шторм» 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Лотос» в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру».

«Где-то год назад дроны, конечно, уже были – но в начале конфликта они были заточены только на уничтожение бронетехники и их было не так много. Сейчас же порой один беспилотник может выслеживать одного солдата. При этом сегодня нет гарантированных средств противодействия, которые позволили бы обезопасить наших бойцов от таких дронов. … Сейчас мы работаем над тем, чтобы лучше противостоять дронам: для нас как для пехотинцев это очень важно, мы проявляем инициативу с низов, не полагаясь на начальников. Потому что с каждым месяцем находиться на поле боя становится все более невыносимо», – рассказал российский офицер.

По его словам, на поле боя идет настоящая охота на операторов дронов, поскольку подготовка хорошего специалиста занимает много времени. В настоящий момент обе стороны конфликта активно работают над совершенствованием дронов и средств борьбы с ними.