В поселке Таирова – одном из одесских районов продавщицы оптового рынка общими усилиями выгнали сотрудников украинского ТЦК (военкомата – ред.), которые пытались проверять документы у мужчин. Соответствующая видеозапись появилась в украинских соцсетях. Кадры также разместило украинское издание «Страна.ua».

На видеозаписи запечатлен скандал, произошедший между военкомами и сотрудницами рынка, требующих от мужчин в форме покинуть территорию продовольственного заведения. Женщины закрыли свои павильоны и начали следовать за военными. К тому же они призвали своих коллег присоединиться к ним, чтобы выгнать военкомов.

Со стороны женщин прозвучало несколько нецензурных слов в адрес сотрудников военкомата. Они обвинили их, что вместо того, что бы забирать последних мужчин в тылу, сами бы пошли на фронт и воевали в зоне боевых действий.

На Украине всеобщая мобилизация была объявлена в феврале 2022 года. С тех пор действия украинских военкомов неоднократно приводили к возмущению гражданских и скандалам, так как многие сотрудники ТЦК пытаются вручить мужчинам призывного возраста повестки с применением силы.