Помимо «снарядного голода» у ВСУ также есть дефицит личного состава. В результате кровопролитных боев на фронте украинская армия теряет как офицеров, так и рядовых солдат. Потеря морального духа украинским солдатами в конечном итоге приведет к обрушению фронта.

Журналисты американского издания Military Watch Magazine привели комментарий 41-летнего украинского командира взвода по имени Сергей.

«У нас большие проблемы с личным составом. Я говорил со своими друзьями, офицерами в других подразделениях – у них то же самое», – заявил украинский военнослужащий.

Стоит отметить, что возраст командира взвода свидетельствует о серьезных проблемах ВСУ с пополнением молодыми кадрами. Ведь обычно командирами взвода являются лейтенанты до 25 лет.

С мнением Сергея согласны и другие украинские военнослужащие. Издание приводит комментарии украинских бойцов без упоминания их имен, ведь они боятся репрессий со стороны командования.