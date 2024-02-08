Американский журналист издания The New York Times Дэвид Сангер, ссылаясь на официальные источники из администрации США, сообщил, что Вашингтон планирует произвести комплексный обмен оружием с третьими странами в целях продолжения поставок вооружения для ВСУ.

По словам колумниста, Соединенный Штаты решили сделать обмен таким же образом, как с Японией и Южной Кореей. Тогда страны официально объявили, что не желают передавать оружие в зону конфликта. Поэтому они передали его Вашингтону, чтобы компенсировать американские поставки на Украину. Кроме того, Сангер отмечает, что представители американской администрации обсуждают вариант, чтобы «заставить» Европейский союз платить за американское оружие для его отправки на Украину.

Журналист пишет, что «на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований конгресса в размере $60 миллиардов». Однако аргументы необходимости Запада давать отпор России на Украине, чтобы обезопасить себя, уже практически потеряли эффективность в американском конгрессе, добавил Сангер.