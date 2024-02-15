Заявление республиканца от штата Огайо, представителя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера о «серьезной угрозе национальной безопасности» должно оказать влияние на американских конгрессменов в вопросе выделения финансовой помощи Украине. Об этом в своем материале со ссылкой на заявления официальных лиц сообщает газета The New York Times.

Республиканец Майк Тернер является ярым сторонником увеличения финансирования Вооруженных сил Украины. При этом он лично посещал Киев, где встречался с представителя украинского правительства. Его заявление об угрозе нацбезопасности США можно рассматривать, по мнению источника издания, как способ «оказать давление» на конгрессменов в вопросе выделения финансовой помощи Украине.

По словам официальных лиц, Тернер решил придать чрезмерное значение новым разведывательным данным, чтобы повлиять на голосование проекта закона о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако спикер Майк Джонсон и большинство членов палаты представителей от республиканцев продолжают выступать против выделения помощи Украине.