Нидерландское издание NRC опубликовало материал, в котором говорится, что жители территории Донецкой Народной Республики, находящейся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии.

«Украинские солдаты чувствуют, что их присутствие не всем нужно. Они видят это по тому, как на них смотрят жители. ВСУ называют жителей, живущих среди летящих снарядов, ждунами и предполагают, что они с нетерпением ждут прихода России», – говорится в статье.

По словам жителя населенного пункта Михайловка Сергея, население Донбасса не участвовала в Майдане 2014 года, так как было занято работой в шахтах. Политические игры украинского руководства привели к тому, что регион находится под беспрерывным огнем. Оставшимся жителям просто некуда бежать, подчеркнул мужчина.