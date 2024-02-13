Российские военнослужащие активно используют носимые комплексы радиоэлектронной борьбы, которые вполне умещаются в рюкзаке. Несмотря на компактные габариты, это весьма эффективные системы, позволяющие бороться с вражескими дронами, сообщила «Российская газета» со ссылкой на военного эксперта Бориса Рожина.

В своем телеграм-канале аналитик рассказал об одном из боев, в ходе которого военнослужащие ВСУ в ответ на удары ВС РФ пытались задействовать множество FPV-беспилотников. Однако из-за воздействия носимых станций РЭБ эти дроны падали на землю, не долетая около 150 метров до российских позиций.

Потеряв около 10 БПЛА ВСУ были вынуждены прекратить атаку. По мнению эксперта, компактные системы РЭБ доказали эффективность в реальном бою и должны быть на вооружении у каждого подразделения.