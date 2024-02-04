В результате бомбардировки территории Сирии Военно-воздушными силами Соединенных Штатов Америки был уничтожен уникальный памятник древней архитектуры – город-крепость XIII века Эр-Рахба. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Потерянное прошлое».

Древняя крепость была построена в период средневековья на берегу реки Ефрат. Уникальный археологический объект расположен всего в одном километре от современного сирийского города Меядин. Средневековые писатели-путешественники отмечали сходство сирийской цитадели с библейским городом Рехобот хан-Нахар.

В древние времена город-крепость называли «ключами от Сирии и Ирака» из-за его стратегического расположения. Поэтому за крепость в средние века постоянно велись ожесточенные сражения, поскольку из нее можно было попасть в Алеппо и Дамаск.

Авторы Телеграм-канала отмечают, что на территории археологического комплекса не было военных объектов.