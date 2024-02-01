Бывшему советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) удалось выехать заграницу благодаря письму Главного управления разведки Минобороны Украины. Он выехал из Украины через пункт пропуска на границе с Польшей Краковец-Корчева осенью прошлого года и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает издание NGL.Media.

По данным издания, в Государственной пограничной службе Украины отказались предоставлять журналистам информацию, на каких основаниях Арестовичу удалось выехать заграницу. При этом ранее депутат Киевского горсовета Владислав Трубицин смог уехать из Украины за три дня до заседания суда по обвинению в коррупции по такому же письму от ГУР Минобороны.

После выезда зарубеж Арестовича видели в Варшаве, Нью-Йорке и Вене. В одном из последних интервью стало известно, что бывший советник офиса президента живет в Нью-Йорке.