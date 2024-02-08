Научные разработки в сфере ИИ помогают российским ученым быть наравне с американскими и китайскими коллегами в некоторых сферах, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы факультета ТИТ университета ИТМО А. Бухановского.

Бухановский напомнил, что в текущий момент ИИ преимущественно применяется в бытовых целях. Однако нейросети являются значительным подспорьем ученых. Они помогают проверять различные гипотезы. Америка и Китай в силу демографических и других факторов располагают большим числом ученых. Но Россия сможет при помощи ИИ давать «ассиметричные ответы» на подобные вызовы, заявил эксперт.

Бухановский сообщил о том, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по развитию ИИ в сфере математики. Однако ей предстоит еще много работы, чтобы сократить отставание от лидеров в сфере разработки ИИ в других областях, в том числе опередить Соединенные Штаты и КНР. Он выразил уверенность, что в «гонке интеллекта», которая пришла на смену «гонке вооружений», Россия одержит победу.