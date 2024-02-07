Научный журнал Neuroscience опубликовал исследование, проведенного специалистами университета штата Чикаго. По итогам данной научной работы было выяснено, что у людей более склонных к пессимизму и обидам отличается мозговая активность от тех, кто является менее раздражительным и меланхоличным.

Для участия в данном исследовании специалисты пригласили 58 добровольцев. Каждому была предоставлена возможность прослушать аудиозаписи, в которых проигрывались типичные социальные сценарии. Так, вымышленный персонаж описывал действие, якобы совершенное в отношении участника исследования. К примеру, профессор забыл написать студенту рекомендательное письмо.

В ходе прослушивания данных аудиозаписей велось наблюдение за активностью головного мозга. Выяснилось, что у некоторых людей происходили мозговые колебания вентромедиальной префронтальной коре. Этот отдел головного мозга участвует за чувство страха, процесс принятия решений, возможность самоконтроля.

В итоге выяснилось, что люди с данной мозговой активностью чаще других оценивали персонажей из аудиозаписей в негативном свете.