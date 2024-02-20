В окрестностях села Вязовка, расположенного в Волгоградской области, в поле обнаружили фрагменты разбившегося неопознанного летательного аппарата. Фотографии обломков разбившегося объекта были опубликованы в сообществе «Еланский водитель» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных снимках можно увидеть фрагменты фюзеляжа неопознанного летательного аппарата, лежащих на снегу в поле. На одном из обломков можно увидеть несколько объективов фотоаппаратуры. При этом на некоторых обломках серого цвета присутствуют технические надписи на русском языке. По предварительным данным обломки могут принадлежать ракете или беспилотному летательному аппарату.