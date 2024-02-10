Президент США Джо Байден не позволит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остановить вооруженное противостояние с Россией до выборов, которые намечены на ноябрь текущего года. Такое мнение высказал немецкий предприниматель, миллиардер Ким Дотком.

Он призвал парламентариев от Республиканской партии любой ценой заблокировать решение о новых поставках оружия на Украину.

«60 миллиардов долларов для Украины чисто ради выборов. Еще тысячи солдат должны умереть ради кампании Байдена?» — написал бизнесмен в социальных сетях.

Он также пояснил, что Зеленский отлично понимает, что уже проиграл. Его армия не сможет одолеть ВС РФ даже с помощью западных вооружений. Поэтому единственным решением остается капитуляция. Но США вынуждают Зеленского продолжать боевые действия, не считаясь с колоссальными потерями.