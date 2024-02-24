Запад должен смириться с тем, что Украине не одержать победу в противостоянии с Россией. РФ постоянно наращивает силы, постепенно добивается все более значимых успехов на фронте в то время, когда ВСУ становятся все слабее, заявил отставной полковник немецкой армии Вольфганг Рихтер.

Он напомнил высказывания о конфликте бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и отметил, что генерал абсолютно точно оценил ситуацию в зоне специальной военной операции.

Никаких перспектив у Киева нет, так как он столкнулся с проблемой нехватки боеприпасов и личного состава. Запад может отправлять на Украину новые партии снарядов, которых все равно будет недостаточно для успешных действий ВСУ. Но вот восполнить потери живой силы уже невозможно. И принудительная мобилизация в этом не поможет.