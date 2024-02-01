Отставной генерал ВС ФРГ Эрхард Бюлер призвал Запад разрешить Украине активнее наносить удары по центральной части России. Он заявил в эфире телерадиокомпании MDR, что Киев должен атаковать приграничные области РФ, а также «противостоять военным угрозам» в новых регионах России, передает РИА Новости.

Так генерал прокомментировал заявление командующего украинских ВМС Алексея Неижпапы о необходимости наносить удары вглубь России для скорейшего «достижения успеха».

«Все, что находится в глубине России, — все это законные цели», – заявил Бюлер, призвав продолжать обстреливать Белгород, Курск, Ленинградскую область и другие регионы РФ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов отметил, что атаки украинских беспилотников на Петербург – это акции устрашения. Киев пытается попадать по военным объектам, но при этом отлично понимает, что российская ПВО справится с подобными ударами.