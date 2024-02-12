Российские войска уже находятся в центре Авдеевки. Им осталось всего 700 метров, чтобы дойти до точки снабжения Вооруженных сил Украины по железнодорожным путям. Такую информацию сообщил корреспондент немецкого издания Bild* Джулиан Репке.

Журналист отметил, что российские бойцы в ближайшее время смогут перерезать последний способ снабжения боевиков ВСУ, находящихся в Авдеевке. Репке опасается, что в таким случае украинские силы не смогут долго держать оборону юга Авдеевки, так как останутся без поставок боеприпасов и продовольствия.

Ряд Телеграм-каналов уже сообщили, что ВС России уже перекрыли железную дорогу в Авдеевке, разделив находящийся в городе украинский гарнизон на две части. Однако официального подтверждения данной информации пока еще не поступало. Отмечается, что военнослужащие ВСУ, находящиеся в южной части населенного пункта пребывают в плачевном положении.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.