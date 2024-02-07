У ФРГ нет оружия ни для защиты других союзников по НАТО, ни для собственной обороны, ведь Киев оставил Бундесвер «голым». С таким заявлением выступил немецкий аналитик З. Найтцель

В беседе с репортерами Der Westen Найтцель привел в качестве примера невозможность ФРГ оказать защиту Литве, которой якобы «угрожает Путин». У немецкой армии не осталось дронов, антидроновой защиты, оружия, чтобы сбивать русские вертолеты. А всё потому, что Киеву отдали «слишком много оружия». Бундесвер еще никогда не был таким «голым», сказал эксперт.

По словам Найтцеля, Минобороны не может приказать немецким солдатам сражаться с русскими, потому что те «сразу погибнут». Армия ФРГ попросту не справиться с ВС РФ, предупредил он. Найтцель также подчеркнул, что ВС ФРГ стали «карикатурой» на процветающий в стране бюрократизм. Германия отправила 18 «леопардов» украинцам и заказала почему-то еще ровно столько же. «Не пятьдесят и не сто», подытожил аналитик.