Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киеву нужно как можно скорее решать вопрос с мобилизацией и ротацией личного состава. От Запада же требуется как можно скорее отправлять новые пакеты военной помощи, так как в противном случае Украина начнет терять новые территории.

Такой вывод на немецком телеканале ZDF сделал военный эксперт Карло Масала. При этом он отметил, что с военной помощью Украине вполне могут возникнуть серьезные проблемы.

Если на выборах в США президентом станет Дональд Трамп, он прекратит помогать Киеву, чтобы вынудить его начать мирные переговоры. Европа останется одна, но при таких условиях она не сможет оказывать Украине помощь в тех объемах, которые ей нужны.

Ранее эксперт Роман Насонов рассказал, что в Авдеевке может повториться сценарий Артемовска.