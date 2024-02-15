Киеву нужно как можно скорее решать вопрос с мобилизацией и ротацией личного состава. От Запада же требуется как можно скорее отправлять новые пакеты военной помощи, так как в противном случае Украина начнет терять новые территории.

Такой вывод на немецком телеканале ZDF сделал военный эксперт Карло Масала. При этом он отметил, что с военной помощью Украине вполне могут возникнуть серьезные проблемы.

Если на выборах в США президентом станет Дональд Трамп, он прекратит помогать Киеву, чтобы вынудить его начать мирные переговоры. Европа останется одна, но при таких условиях она не сможет оказывать Украине помощь в тех объемах, которые ей нужны.

Ранее эксперт Роман Насонов рассказал, что в Авдеевке может повториться сценарий Артемовска.