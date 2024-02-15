В Авдеевке ожидается такая же «мясорубка», как и в Артемовске в прошлом году, но город все же перейдет под контроль российских войск, уверен военный эксперт Роман Насонов.

Он рассказал телеканалу «360», что город будет рассечен на части российскими военными. После этого отдельные группировки ВСУ попадут в плен либо будут ликвидированы.

Сейчас количество построек, которые позволяли ВСУ надежно обороняться, заметно уменьшилось. Поэтому ВС РФ нужно нанести сокрушительный удар по самым слабым подразделениям ВСУ. Это позволит гораздо быстрее достичь поставленных целей.

Насколько отчаянно будет сопротивляться противник, зависит от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Несмотря на все его минусы, он профессионал и хорошо понимает, что идеальным решением был бы вывод войск из Авдеевки. Однако президент Украины Владимир Зеленский упрямо заявляет о необходимости удерживать город. Пойдет ли Сырский против его воли – это интрига.

Впрочем, если Сырский сумеет донести до Зеленского необходимость пожертвовать населенным пунктом ради сохранения жизней военнослужащих, то в Авдеевке может быть реализован совсем другой сценарий без «мясорубки».