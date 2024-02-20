В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в мужчину, отводившего детей в школу. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел утром 20 февраля, неподалеку от школы №622 на Выборгском шоссе.

Мужчина отвел детей в учебное заведение, а когда возвращался к своему автомобилю, неизвестная личность произвела выстрел ему в спину. Пострадавший был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

По сообщению авторов Телеграм-канала Mash, пострадавшим является уроженец Узбекистана, являющийся водителем петербургского адвоката. Предположительно, пострадавший привез в школу детей своего начальника. А стрелявший киллер, по всей видимости, перепутал водителя с адвокатом. Оперативные службы проводят оперативно-розыскные мероприятия по поимке стрелка.

Ранее сообщалось, что неизвестными лицами в Кемеровской области был застрелен местный бизнесмен. По версии правоохранительных органов, убийство могло быть заказным.