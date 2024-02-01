Французские фермеры продолжают протестовать против новых экологических мер, которые должно принять правительство. Они угрожают заблокировать Париж, перекрыв основные автомагистрали и центральные улицы города. Национальные правительства европейских стран и Брюссель пытаются найти выход из сложившейся ситуация. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

По словам главы Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции Арно Руссо, Брюссель должен ввести квоты в отношении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины из-за нечестной конкуренции на внутреннем рынке. На протесты по всей стране вышло порядка 72 тысяч фермеров, а на улицах французских городов появилось 41 тысяча тракторов.

Примечательно, что протестуют не только французские фермеры. Аграрии Испании, Германии и Бельгии также вышли на улицы своих городов против «дешевого импорта и удушающей бюрократией, порожденной нормами ЕС». Эксперты отмечают, что в преддверии выборов во Франции власти вынуждены будут пойти на уступки фермерам.