После своего заявление о российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков сам отправился на фронт. Соответствующее заявление депутат опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Дюков попросил освободить себя от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского совета депутатов «в связи с убытием в зону СВО на неопределенный срок». По его словам, он допустил высказывание, не соответствующее действительности».

Напомним, что красноярский депутат во время заседания комиссии по самоуправлению сделал скандальное заявление о российском военном контингенте в зоне проведения специальной военной операции. Дюков заявил, что основная масса российских контрактников на фронте состоит из «алкоголиков, бомжей, бичей, зэков и так далее».