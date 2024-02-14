Польский портал Onet рассказал о снижении боевого духа украинской армии. Иностранные корреспонденты побывали в окопах на линии соприкосновения и теперь заявляют, что там творится настоящий ад.

Боеспособность ВСУ неуклонно снижается в то время как ВС РФ, напротив, набирают огневую мощь и не испытывают никаких проблем с современными техническими возможностями. Боевики ВСУ находятся в постоянном ожидании гибели и не имеют ни единого шанса попасть домой, что дополнительно давит на каждого из них.

«Украинские военные думают только о следующем дне… Среди тех, кто находится здесь, на артиллерийских позициях, многие вряд ли доживут до ноября», – пишет польское издание.

Также корреспонденты отмечают, что у ВСУ закончились снаряды не только для западных боевых систем, но и для САУ «Гвоздика», которые Киев получил в наследство от СССР.