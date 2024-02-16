Украинский президент Владимир Зеленский превратил Авдеевку в рубеж своей непобедимости, поэтому сражение за город стало политически знаковым событием. Об этом в беседе с корреспондентом РИАМО заявил полковник запаса, военный эксперт и руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Бой за этот населенный пункт является политически знаковым для режима Зеленского, потому что он определил его, как рубеж непобедимости. Сейчас российские наступающие части определили места для выхода пленных, в противном случае – украинские бандформирования будут уничтожены. Авдеевка будет взята и очевидно, что в ближайший отрезок времени. По значимости это можно сравнить со взятием «Азовстали», с котлом вокруг Бахмута», – сообщил эксперт.

По его словам, командование ВСУ пытается всеми силами удержать контроль над Авдеевкой, чтобы успеть подготовить новые рубежи обороны после того, как город будет освобожден российскими силами.