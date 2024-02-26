Российский актер Кирилл Канахин, примкнувший к украинской армии, обвиняется в нападении на населенный пункт в Брянской области. Гособвинением в отношении Канахина было запрошено пожизненное наказание. Сейчас проводятся судебные заседания в отношении бывшего актера заочно, так как он находится на территории Украины.

41-летний Кирилл Канахин весной 2023 года участвовал в составе «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещенная в России) в нападении на населенные пункты Белгородской и Брянской области.

«Канахин Кирилл Николаевич признан виновным по статье 275 (Госизмена) Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

Судом было установлено, что Канахин покинул территорию РФ в августе 2022 года и вступил на территории Украины в «Русский добровольческий корпус», в составе которого участвовал в сражениях против ВС РФ в Херсонской области с января по март 2023 года. А в марте 2023 года экс-актер в составе ДРГ, сгруппированной из членов РДК незаконно пересек границу в Брянской области, совершив теракт в отношении мирного населения.