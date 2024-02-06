Чтобы простимулировать спрос на электрический транспорт в России, власти постепенно расширяют программы поддержки владельцев экологичных видов транспорта. Отметим, что частично взрывной рост популярности электромобилей обусловлен налоговыми льготами. Сколько стоит электромобиль – разберемся подробнее, чтобы понять, выгодно ли такое вложение.

В Кубани физические и юридические лица освобождены от транспортного налога на электромобили, у которых мощность двигателей не превышает 150 л.с. В Татарстане уплату налога отменили до 2029 года, но затем собираются обязать владельцев выплачивать половину налоговой ставки. В некоторых регионах России уже действует скидка в 50%, в других — налог действует, если мощность двигателя выше 150–200 л.с.

Налоги в текущем 2024 году будут зависеть от местных властей, поэтому могут различаться в регионах одной страны. Минэкономразвития рекомендует предоставлять автовладельцам льготы, некоторые субъекты организуют бесплатные парковки с зарядными станциями для электромобилей.

Бесплатная парковка в Москве для электромобилей

В некоторых российских регионах владельцам электромобилей предлагают бонусы — возможность бесплатно пользоваться муниципальной платной парковкой, возможность подзарядки со скидками или вовсе бесплатно. Правда, это не касается частных ЭЗС, где тариф устанавливает компания, а скидка дается по желанию владельцев сетевой зарядки. Образцом является Москва. Ожидается, что данный опыт будут перенимать и другие города.

Кроме того, московские и подмосковные владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога на электромобили. Правда, это не касается последовательных гибридов, которые имеют двигатель внутреннего сгорания, но используют его в качестве генератора для зарядки батареи, а не для привода колес. Чем и вызвали гнев владельцев таких автомобилей, рассчитывавщих на благосклонность властей.

Из-за постоянно растущего спроса на электромобили, власти стимулируют частные компании на строительство и установку зарядных станций. План на 2024 год составляет более 1400 быстрых (мощностью свыше 50 кВт) и более 1150 медленных ЭЗС. Чтобы получить доступ к ресурсам станций «Энергия Москвы», необходимо мобильное приложение под названием «Московский транспорт».

Бесплатная парковка — отличный бонус для владельцев электрокаров. Они могут оставлять авто на любой муниципальной стоянке и тарифной зоне, а также на территории зарядных станций «Энергия Москвы». Такая возможность есть у собственников электромобилей уже многие годы и доступна без специальных пропусков и карточек.

Как определить, бесплатна ли парковка

Чтобы понять, парковка бесплатная или нет, и предназначена ли для электрических машин и гибридов, то нужно найти знак «Место стоянки» (6.4) и дополнительную информацию (8.4.3.1). Эти данные обозначают электромобили. Иногда их отмечают другими знаками, табличками, дорожной разметкой. Если на такой парковке остановится обычный автомобиль, то его эвакуируют на штрафстоянку и потребуют штраф в размере 3000 рублей. Отдельно придется заплатить за услугу эвакуации по действующим тарифам. На начало 2024 года — от 5920 руб. до 60 876 руб. Хранения ТС на штрафстоянке также оплачивается отдельно.

Какие еще существуют льготы в 2024 году для электромобилей

Владельцы электрического автомобиля могут сэкономить не только на освобождении от транспортного налога или его частичной выплате, но и других льготах. С начала 2023 года в России на приобретение электромобилей предоставляются субсидии – они составляют 25% стоимости авто, но не более 625 тыс. руб. Но обязательным условием является сборка машины на территории страны, то есть локализованное производство. Это модели Москвич 3e и Evolute i-PRO. Другое преимущество — возможность экономить на езде по федеральным трассам.

Платные дороги и электромобили

С 1 марта 2023 года владельцы электромобилей могут не платить за проезд по платным трассам. Правда, есть и здесь небольшое ограничение — это относится только к автомобилям, оформленным на физлица. Если электромобиль состоит на балансе компании (юридического лица), придется оплатить проезд. То же относится и у гибридных автомобилям — они также вынуждены пользоваться платными трассами по тем же правилам, что и обычные авто с ДВС.

Растаможка электромобилей

Чтобы ввезти электромобиль в страну, нужно оплатить таможенный и другие сборы. Все это оформляется в совокупный платеж.

Таможенный сбор, который зависит от стоимости самого автомобиля. Для авто в 2,7-4,2 млн. рублей нужно выплатить около 12 000 рублей.

Ввозная таможенная пошлина, которая составляет 15% от стоимости авто.

Акциз, размер которого зависит от мощности электрического двигателя. Например, если она не превышает 67,5 кВт (90 л.с.), то выплаты не производятся, до 112,5 кВт (150 л.с.) – оплачиваются по 55 рублей за каждую единицу лошадиной силы и т. д.

НДС составляет 20% от объема таможенного сбора, акциза и ввозной пошлины.

Утилизационный сбор рассчитывается по коэффициенту, применяемому к базовой ставке, равной 20 тыс. рублей. К примеру, если ввозится новый автомобиль или не старше 3 лет для личного пользования, то коэффициент равен 0,17 или 3 400 руб., больше 3 лет – 0,26 или 5 200 руб. Новый автомобиль (до 3 лет) не для личных целей (в том числе ввозимый юридическим лицом) имеет коэффициент 1,63 или 32 600 руб., более 3 лет – 6,10 или 122 000 руб.

Выгодно ли покупать электромобиль

Сегодня многие стараются перейти на электрические автомобили, поэтому их количество постоянно растет. Владеть таким транспортным средством выгодно. Разберем его плюсы.

Экологичность. Развитые страны уделяют большое внимание экологии. К примеру, в Норвегии очень скоро по дорогам будет ездить только электрический транспорт. Норвежцы уверены, что он не отравляет окружающую среду в отличие от бензиновых и дизельных двигателей. Однако есть критики, считающие, что ГЭС, ТЭС, АЭС, которые вырабатывают электроэнергию, выбрасывают в атмосферу токсичные вещества в огромных количествах. Они работают на мазуте, угле, природном газе, которые являются основными источниками загрязнения почвы, атмосферы, водных ресурсов, флоры и фауны в мире.

Экономия на льготах. Сегодня целью властей является сделать все возможное, чтобы увеличить привлекательность покупки электрического транспорта для граждан, улучшив экологию в стране. Они могут отменить налоги, предоставить выгодные льготы, предложить бесплатные парковки и зарядные станции. Все плюсы таких предложений могут оценить жители Москвы, где данная инфраструктура развивается, расширяется и совершенствуется. Столичные владельцы электрокаров получают возможность не тратиться на заправку и парковку транспортных средств.

Экономия на эксплуатации автомобиля. Электрическая энергия обходится намного дешевле, чем езда на бензине и дизельном топливе. Экономию несложно подсчитать, используя вводные данные, в том числе пробег в километраже, стоимость на топливо и электричество в разрезе расценок региона. Характеристики электрокаров тоже играют роль в экономии, так как есть экономичные машины и с мощными двигателями в 500 и более лошадиных сил. Затрат требует и техническое обслуживание авто (замена жидкостей, тормозных колодок и пр.) Специалисты «Автостата» приводят реальные цифры, они подсчитали, что при эксплуатации электрических седанов Evolute i-Pro на протяжении пяти лет можно сэкономить до 1 миллиона рублей в сравнении с бензиновыми авто.

Сегодня экологичные автомобили стали идеальным средством передвижения по городским дорогам и трассам, где есть возможность подзарядить транспортное средство, соответствующая инфраструктура и доступ к обычной розетке. Такие машины постепенно снижаются в цене, становясь все более доступными, со временем и ростом их количества станут дешевле и услуги ремонта и обслуживания этого вида транспорта.

На сегодняшний день ведущие автопроизводители постепенно отказываются от выпуска машин с ДВС, так как общемировые тенденции движутся в сторону экологии, и востребованность бензиновых и дизельных двигателей понемногу снижается.

Перспективы электрического транспорта

В 2025 году в Норвегии собираются запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в Нидерландах прекратят продажи новых машин с бензиновыми и дизельными моторами. Планируется ввести запрет на ДВС в Германии в 2030 г., а в 2040 году в Великобритании и Франции запретят продавать технику, которая производит вредные выбросы в атмосферу.

Еще один факт, говорящий в пользу электромобилей. Продажи новых электромобилей в Китае к 2027 году, согласно планам властей, должны составить 45% от общего числа автомобилей. Прогноз по продажам был существенно повышен из-за растущего спроса на электрический транспорт внутри страны. Со временем число этой продукции возрастет и вытеснит бензиновые и дизельные машины.

Электрокары в России

В российские ПДД в 2017 году ввели понятие гибридных авто и электромобилей. С каждым годом их число в стране увеличивалось. 2023 год стал рекордных по продажам электрических и гибридных автомобилей в России — было реализовано более 14 тыс. единиц, что означает рост в 4,7 раза по сравнению с показателями 2022 года.

Ситуация на автомобильном рынке России повлияла и на смещение брендовой принадлежности к китайским маркам. Когда-то имеющая лидерство среди других Tesla уступила его марке Zeekr — технологически продвинутый бренд, принадлежащий концерну Geely и собирающий электромобили на агрегатной основе Volvo — привычного многим россиянам бренда из Швеции, который также полностью принадлежит той же Geely. Кроме того, большим спросом стали пользоваться гибридные модели бренда Li Auto, также известного под прежним названием LiXiang. Автомобили Li L9, L8 и L7 популярны среди любителей премиального экологичного транспорта, которые предпочитают пользоваться преимуществами авто на батареях и с ДВС. Запас хода этих автомобилей нередко превышает 1000 км и они не так жестко привязаны к розетке, как полностью электрические модели.

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