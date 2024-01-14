С точки зрения российского права вывески на фасадах зданий бывают информационными и рекламными. Информационные вывески можно размещать без согласования; более того, во многих случаях организации и индивидуальные предприниматели обязаны размещать вывески на зданиях, где они находятся. Рекламные надо согласовывать, и это не очень просто.

Чем информационная вывеска отличается от рекламной?

Задача информационной вывески – проинформировать клиента о местонахождении организации, профиле ее деятельности и времени работы, а задача рекламной – порекомендовать ему конкретную компанию, продукт или услугу. Поэтому вывески, которые рекомендуют и продвигают, считаются рекламными и подпадают под действие закона о рекламе.

В целом информационные и рекламные вывески могут отличаться по содержанию, размещению и дизайну.

Размещение

Рекламные вывески могут располагаться в любом месте, в том числе совершенно не связанном с местом расположения предприятия, их может быть несколько. Информационные вывески могут располагаться только рядом со входом в то место, где находится организация или индивидуальный предприниматель.

Содержание

На информационной вывеске могут располагаться:

наименование организации или имя ИП;

адрес;

режим работы.

Кроме того, на информационной вывеске допускается размещение краткой информации о том, чем занимается бизнес – например, «Продукты», «Парикмахерская», «Стоматология» и так далее. Если бизнес имеет собственный зарегистрированный товарный знак, допускается размещать на информационной вывеске изображение этого товарного знака.

Любое другое содержание делает вывеску не информационной, а рекламной и, как следствие, такую вывеску необходимо согласовывать.

Технологии изготовления

Информационные вывески могут иметь следующий вид:

объемные буквы на каркасе с подложкой или без нее;

буквы из листового пластика;

световые короба с внутренней подсветкой (разрешены не везде);

полноцветное или одноцветное изображение на пластике;

аппликации или объемные буквы на остеклении;

электронное табло.

Ограничений по выразительным средствам при производстве рекламных вывесок нет. Вы можете заказать изготовление вывески с любой подсветкой, любым декором, любого размера и формы. Разнообразие огромно: так, на странице https://moscowneon.ru/vyveski можно увидеть множество оригинальных вывесок, которые однозначно придется согласовывать.

Общие требования к информационным вывескам:

Вывески должны располагаться возле входа в помещение, где находится компания. Вывески не должны быть расположены выше перекрытия между первым и вторым этажом. Текст на вывеске должен располагаться горизонтально. Если вывеска имеет подсветку, подсветка не должна мерцать.

Требования к вывескам в разных городах

В целом требования к вывескам и правила их согласования определяются городским руководством, но в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), установлены единые правила.

Сложно ли согласовать вывеску в Москве?

Не сложнее, чем в других городах. Требования к вывескам примерно такие же (хотя особенности есть), но Москва обеспечивает неплохую информационную поддержку. Эти требования описаны в брошюрах, которые выпускает Московский комитет по архитектуре. В некоторых других городах также есть похожие методические руководства.

Чтобы согласовать вывеску, необходимо подать заявление в местную администрацию. Заявление подается на специальном бланке. К заявлению необходимо приложить пакет документов, который включает в себя.

копию листа записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

копию паспорта заявителя;

документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени субъекта хозяйствования, если субъектом хозяйства является организация;

проект вывески — эскиз, смонтированный в графическом редакторе, и схема с прилегающей территорией и разверткой фасада;

если здание принадлежит конкретному юридическому или физическому лицу —документы, подтверждающие согласие собственника помещения на размещение вывески;

если вывеска размещается на фасаде многоквартирного дома — протокол голосования жителей, который подтверждает согласие жителей.

В Москве документы можно подать в электронной форме через сайт госуслуг.

Как долго приходится ждать согласование вывески?

Как правило, от двух до четырех недель. В некоторых случаях согласование занимает чуть больше месяца, однако это скорее исключение.

Что будет, если разместить вывеску без согласования или нарушить правила ее размещения?

За правильностью размещения рекламных вывесок следит антимонопольная служба, а также местная администрация. Если они придут к выводу, что вывеска не согласована или установлена с нарушениями, они обратятся в суд, и вы получите предписание демонтировать вывеску, а также штраф. Кроме того, в некоторых случаях размещение вывески без согласования или нарушение правил размещения может привести к досрочному расторжению договора аренды.

Штрафы за размещение несогласованной рекламы различаются в зависимости от субъекта:

для ИП или руководителей ООО — от 3 до 5 тысяч рублей;

для малых предприятий штрафы — от 250 до 500 тысяч рублей;

для средних и крупных компаний – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Как видите, штрафы для организаций достаточно большие: поэтому лучше заранее согласовать размещение вывески и размещать ее строго в соответствии с установленными нормами.