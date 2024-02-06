Стильный и красивый букет цветов – обязательный атрибут женского дня. Каждая девушка и женщина будет рада получить в подарок на 8 марта цветы. Если вы хотите порадовать дорого и близкого человека в этот день, то заказ цветов в Саратове с доставкой отлично поможет в данном вопросе. Просто выберите соответствующий букет, укажите время доставки и место. Масса положительных эмоций и приятных впечатлений гарантированы. Но перед тем как оформлять заказ, не помешает определиться, какая именно композиция вам подойдет.

Общие правила по выбору букета на 8 марта

Букет – это презент, к выбору которого стоит подходить с умом. Если хотите впечатлить любимую женщину, то стоит отталкиваться в выборе цветов от ее возраста. Юные девушки будут в восторге от модных спрей-роз в нежном оттенке, либо же креативной корзинки с цветами. Более зрелым дамам стоит выбирать монобукеты. Отлично для данной ситуации подойдут темные розы с бархатными лепестками.

Если же хотите подарить цветы маме, бабушке или теще, то стоит остановиться на менее чувственных цветах – каллы, хризантемы, гербер. Беспроигрышный вариант – тюльпаны и прочие первоцветы, которые символизируют весну.

Выбор цветов в зависимости от получательницы

Во время подбора флористической композиции непременно стоит обратить внимание на то, кому именно он будет дариться – близкому человеку или просто знакомой, с которой хочется сохранить дружеские отношения. В данной ситуации стоит отталкиваться от следующих рекомендаций:

любимой женщине стоит дарить букет из роз, тюльпанов, орхидей;

сестре можно преподнести лилии, ромашки;

маме или бабушке отлично подойдет композиция из астр, колокольчиков или гербер;

подруге или коллеге можно подарить маргаритки, магнолию или лютики.

Даже самый простой цветок может сделать презентабельным, если флорист использует красивое оформление. Но самостоятельно также можно определить, какой именно вы видите будущую композицию.

Выбор формата букета на 8 марта

Современные флористы могут собирать разные цветочные композиции:

монобукет – цветы определенного вида, это идеальный вариант, если четко знаете, какие разновидности больше всего любит виновница торжества;

цветы в коробке (корзинке) – весьма практичный и оригинальный вариант, отлично подходит для подарка на работе, поскольку получательнице не придется думать о поиске вазы;

сборная композиция – тут флорист собирает цветы разных видов, в данной ситуации может учитываться пожелание заказчика, касаемо определенных сортов.

В любом случае, какую бы именно композицию не выбрали бы, самой лучшей идеей будет доставить ее на дом получательнице. Это не менее приятно, нежели привести цветы собственноручно. Прислать букет курьерской службой в Саратове можно домой или даже на рабочее место.

Какие цветы однозначно не стоит дарить на 8 марта

Неопытному человеку сложно выбрать подходящий букет. Но в то же время, непременно стоит знать о том, какие именно цветы не стоит преподносить на 8 марта:

первое правило – никогда не дарите искусственные цветы;

второе – не покупайте букеты со слишком массивным декоративным оформлением (блестки на краях лепестков, искусственные бабочки и прочее), оно будет смотреться уместно только в том случае, если в букете будет только один аксессуар.

Что же касается комнатных цветов, то их вполне можно преподносить, если женщина безмерно их любит. Но категорическим запретом на 8 марта являются кактусы. Они выглядят грубо и черство (в частности, если выберете нецветущее растение), поэтому есть большая вероятность того, что вас неправильно поймут.