Разведывательная авиация НАТО снова активизировалась на Крымском направлении. В небе над Черным морем в окрестностях румынского порта Констанца работает самолет Boeing P-8A Poseidon Вооруженных сил США. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Военная хроника».

При этом 3 февраля начал работу «воздушный мост» Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки между Германией и Ближним Востоком, по которому в направлении Средиземного моря направляются тяжелые транспортные самолеты Lockheed C-5M Super Galaxy и Boeing C-17A Globemaster III.

В небе над южной частью Черного моря находится противолодочный самолет ВВС Турции ATR 72-600 TMPA с позывным MARTI31. Предположительно, самолеты-разведчики стран Североатлантического альянса могут выполнять разведку на Крымском направлении.

Напомним, что издание Military Watch Magazine в своем материале назвало обновленный самолет Су-57 самым быстрым сверхзвуковым самолетом в мире.