Олег Завгородний уволился с должности начальника главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подтверждаем факт увольнения начальника главного управления тылового обеспечения ФТС России О.А. Завгороднего по собственному желанию 6 февраля 2024 года», – сообщили в пресс-службе ФТС.

Напомним, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором генерал-лейтенант Олег Завгородний лежит на полу одного из полицейских участков в Калининграде в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения, оскорбляя сотрудников правоохранительных органов и угрожая им увольнением.

В отделение полиции начальник тылового обеспечения ФТС Завгородний попал после пьяного дебоша, устроенного в одном из отелей Калининграда. Российский генерал повздорил с сотрудниками и охранниками отеля, которые и вызвали наряд полиции.