В ходе международной яхтенной выставки в Майма была представлена лодка Phantom, корпус которой выполнен из полностью перерабатываемого прочного пластика. Компания-производитель Vision Marine Technologies сообщает, что лодку можно использовать в паре с электродвигателями.

Разработчики лодки утверждают, что ее корпус выполнен из специального пластика, который можно перерабатывать до девяти раз. Данная особенность лодки делает ее более экологичной по сравнению с плавсредствами классической конструкции.

Примечательно, что современная технология производства лодки с применение ротационного формования (rotomolding) позволяет сделать корпус не только прочным, но и довольно дешевым. Стоимость лодки будет на 70% ниже по сравнению с плавсредством, выполненным из стеклопластика.

Производитель рекомендует использовать лодку Phantom в паре с электродвигателем. При этом компания Vision Marine Technologies дает пожизненную гарантию на корпус маломерного судна.