15 февраля российский президент В. Путин побывал на Уралвагонзаводе. Он осмотрел производство и пообщался с работниками, ответив на их вопросы.

Во время беседы речь зашла про русских и украинцев. Президент напомнил, что никогда не проводилась между двумя народами грани. Жившие на Украине и в России считали, что нет особой разницы, русский ты или украинец. По текущей ситуации на Украине Путин твердо заявил, что пришедшим к власти в Киеве нацистам не нужно рассчитывать на сочувствие.

Российский президент обещал, что у российской оборонной промышленности работы будет достаточно, потому что стране нужно обеспечить текущие потребности и восстанавливать стратегические резервы. Зашла речь о важности семьи. Путин сказал, что для развития России в семьях должно быть минимум два, а лучше – три ребенка. Поэтому государство реализует программы по поддержке семей, в том числе молодых. Деньги уже выделены и на этот, и на следующий год, заверил президент.