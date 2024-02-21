Действующий сотрудник дежурной части отдела полиции Каменска-Уральского Иван Корсак, работающий также преподавателем в местном техникуме, превысил свои служебные полномочия в отношении студенток учебного заведения. Отмечается, что 17-летнюю учащуюся он решил наказать за «неподобающее поведение на паре». Корсак приказал студентке встать на колени в углу аудитории. Ранее он также наказал одну из студенток, поставив ее в угол и отхлестав ремнем.

Как рассказала, мать 17-летней девушки, «педагог в погонах» решил наказать таким способом дочь, потому что во время его занятий она улыбалась. Считая, что ее преподаватель таким образом унизил ее ребенка, женщина обратилась за юридической помощью.

Представляя интересы своей клиентки, юрист Сергей Барсуков подал в связи с данным инцидентом заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру. Соответствующие ведомства уже начали проведение проверки.

«Такое поведение унижает достоинство подростков, которые еще формируются как личность. Оно недопустимо ни для кого вообще, ни для полицейского в частности», – заявил Барсуков.

В свое оправдание Иван Корсак сказал, что такие действия с его стороны были предприняты, так как студента мешала своим поведением проводить занятие. Он также подчеркнул, что с его стороны наказание производилось в шутливой форме, без проявления агрессии. При этом Корсак уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.