На Урале были отложены похороны погибшего в зоне СВО военнослужащего Вячеслава Сараева. Мать бойца заявила, что ей неясна причина его смерти, а выданное заключение ее не устраивает. Согласно медико-судебной экспертизе Вячеслав Сараев умер от сердечной недостаточности. Но родственники погибшего уверены, что это является какой-то ошибкой.

По словам женщины с ней связался командир ее сына, который заявил, что Вячеслав скончался в результате полученного ранения. А в заключении значится, что он умер якобы от испуга.

«Нам принципиально доказать, что он погиб как герой. А не так, что заболевание и испуг. Скрывая истинную причину смерти, они, возможно, имеют какой-то интерес», – заявил родственник Вячеслава Сараева.

Кроме того, родственники считают, что из-за подобного посмертного диагноза мать погибшего лишат полагающейся ей выплаты – пяти миллионов рублей.

Мать все же потребовала вскрыть цинковый гроб ее сына. По словам брата Вячеслава, гроб открывали в присутствии сотрудников полиции, которые составили соответствующий протокол. Однако на теле были обнаружены ожоги и гематомы.

После этого родные погибшего обратились к военным следователям, передав им протокол осмотра тела Вячеслава Сараева. Они также написали заявление с просьбой проверить достоверность постановки официальной причины смерти. Дата похорон погибшего военнослужащего будет зависеть от дальнейших действий СК.